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Güncel
AA 25.11.2023 10:54

Midyat'ta Şehit Öğretmen Emir Topal Kütüphanesi açıldı

Midyat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Şehit Öğretmen Emir Topal Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Midyat'ta Şehit Öğretmen Emir Topal Kütüphanesi açıldı

İlçede 1994 yılında terör örgütü PKK tarafından katledilen Midyat İmam Hatip Lisesi Müdürü Emir Topal'ın ismi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yapılan kütüphaneye verildi.

Kütüphanenin açılışı amacıyla düzenlenen programa, Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkan Vekili Hasan Selimoğlu, Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Programda, Şehit Öğretmen Emir Topal Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı.

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