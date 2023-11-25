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Güncel
AA 25.11.2023 10:02

Hakkari'de öğretmenler şehit meslektaşları için yürüdü

Hakkari'nin Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde görev yapan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, şehit olan meslektaşları için yürüyüş yaptı.

Hakkari'de öğretmenler şehit meslektaşları için yürüdü

Çukurca'da Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Şehit Bilal Soybilgiç Ortaokulu bahçesinde bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Özge Sönmez, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Çınar Çiftçi, öğretmenler ve öğrenciler, Hükümet Konağı önüne kadar yürüdü.​​​​​​​

Öğretmenler, yürüyüşte Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile terör örgütü PKK mensuplarınca şehit edilen Necmettin Yılmaz ve Şenay Aybüke Yalçın'ın fotoğraflarını taşıdı.

Yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunan öğretmenler, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Öğretmenler, daha sonra Kaymakam Mert Kumcu'yu ziyaret etti.

Yüksekova

Yüksekova'da da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde bir araya gelen öğretmenler, ellerinde, PKK'lı teröristlerce şehit edilen meslektaşları Şenay Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz, Neşe Alten, Esma Karadoğan'ın fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla yaklaşık 5 kilometre yürüdü.

Şemsettin Onay Anadolu Lisesi önünde son bulan yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, bu yıl da 24 Kasım Öğretmenler Günü programları kapsamında, şehit olan meslektaşlarını anmak amacıyla yürüyüş düzenlediklerini söyledi.

Meslektaşlarının anısını yaşatmaya çalıştıklarını dile getiren Atael, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Öğretmenlerimiz çok kıymetli bir görevi icra ediyorlar. Bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.

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