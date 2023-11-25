Cizre'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan tören Cizre Belediyesi Kültür Salonunda devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, öğretmenliğin önemine değinerek, tüm öğretmenlerin bu anlamlı gününü kutladığını söyledi.

Törende, adaylıkları kalkan öğretmenler yemin etti.

Daha sonra emekli olan Sezai Sekin'e Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Öğretmenler Günü konulu yarışmalarda dereceye giren öğretmenlere hediyeleri verildi.

Törene, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.