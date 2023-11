Gümüşhane’de Öğretmenler Günü kutlandı

Kutlama programı ilk olarak Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına İl Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz ve eğitim camiasının çelenk sunması, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.



Buradaki programın ardından anma programı ise Gümüşhane Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Atatürk Ortaokulu tarafından düzenlenen programda konuşan Vali Vekili Bahar Kaya, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” sözünün ağır ve kutsal bir mesuliyet içerdiğini belirterek, “Her bir mesleğin kendi içerisinde bir önemi vardır. Ama her bir mesleği şekillendiren, başarıya ulaştıran, bizi biz yapan ve bilinçlendiren en önemli meslek öğretmektir. Bu yüzden her birimizin başarısında, belli vasıflara sahip olmamızda öğretmenlerimizin sonsuz emeği vardır” dedi.



Çocukların hangi mesleği yapacağından ziyade nasıl bir insan olacaklarının çok daha önemli olduğunu vurgulayan Kaya, “Vatanını, milletini seven, bayrağına sahip çıkacak, bizi biz yapan manevi değerlerimizi taşıyacak ahlaklı ve erdemli nesiller yetiştirecek olan sizlersiniz. Çocuklar sadece sizin ağzınızdan çıkan sözcükleri değil hareketlerinizi, düşünce yapınızı, davranışlarınızı, üslubunuzu yani her şeyinizi örnek alıyorlar. Çoğu durumda ailelerinden daha fazla sizi rol model olarak alıyorlar” diye konuştu.



Vali Vekili Bahar Kaya’nın emekli, en kıdemli ve göreve yeni başlayan öğretmenlere belge ve buketlerini vermesinin ardından adaylığı kaldırılan öğretmenler yemin etti. Okul öğretmenlerinin hazırladığı şiir, video, oratoryo ve koro gösterisiyle program sona erdi.