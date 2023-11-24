Çok Bulutlu 14.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 24.11.2023 17:21

Yozgat'ta arıcılara "varroa" hastalığı uyarısı

Yozgat Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Ali Karaca, arı kovanlarında görülen varroa hastalığıyla zamanında mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Yozgat'ta arıcılara "varroa" hastalığı uyarısı

Yozgat Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Ali Karaca, kahverengi ve kırmızımsı renkteki bir parazit türü olan varroa akarının arılarda aynı adı taşıyan hastalığa yol açarak ölümlere neden olduğunu belirtti.

Arı ölümlerinin yüzde 20'yi geçmesi durumunda büyük ekonomik kayıplara neden olacağını vurgulayan Karaca, "Varroa ile mücadele ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yapılmalı. Bal döneminde ilaçlama yapılmadığından balı aldıktan sonra daha etkili bir şekilde mücadele edilmesi lazım" dedi.

Bu yıl arının bal yapma döneminde aşırı yağışlardan dolayı polen toplayamadığını ve kovanların zayıf kaldığını aktaran Karaca, "2023 yılına il genelinde 37 bin kovan ile girdik. Bal aldıktan sonra en az kovan başına 10 kilogram şeker yedirilmesi lazım ki arı güçlü olsun kendine gelsin. Şekersiz bal üretiyorum diye hiçbir şey vermezsen o arı ölür. 9. aydan 11. aya kadar muhakkak iyi bir beslenme yapılması gerekiyor" diye konuştu.

ETİKETLER
Yozgat
Sıradaki Haber
Kırıkkale'de 22 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü şok uygulamada yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:30
İsrail ordusu, serbest bırakılacak esirleri bekleyen Filistinlilere gaz bombası attı
17:25
Ankara Valiliği uyardı: Sağanak ve kuvvetli fırtına geliyor
17:29
Tayland Başbakanı: Gazze'de rehin tutulan 12 Taylandlı serbest bırakıldı
17:38
Gazze'deki esirler serbest bırakıldı
17:17
Ateşkesle evlerine dönen Filistinlileri enkazlar karşılıyor
16:45
Meteoroloji'den denizlerde 'fırtına' uyarısı
Yürüyerek gidemediği okul yolunda zorlukları aşıp öğretmen oldu
Yürüyerek gidemediği okul yolunda zorlukları aşıp öğretmen oldu
FOTO FOKUS
Ateşkesle evlerine dönen Filistinlileri enkazlar karşılıyor
Ateşkesle evlerine dönen Filistinlileri enkazlar karşılıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ