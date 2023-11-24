Hakkari'de çiftçilere meyve fidanı dağıtıldı

Hakkari merkezde 243 çiftçiye 7 bin 645, Yüksekova'da 223 çiftçiye 11 bin 620, Şemdinli'de 180 çiftçiye 7 bin 530, Çukurca'da 56 çiftçiye 1865 ve Derecik'te 86 çiftçiye 2 bin 700 fidan, düzenlenen törenle dağıtımı gerçekleştirildi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, yaptığı konuşmada, Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında 31 bin 460 meyve fidanı dağıtımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Fidanların kentin üretimine hayır ve bereket getirmesini dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Meyve fidanımız Van Tarım Kredi Kooperatifinden temin edilerek ilimiz merkez ve ilçelerinde dağıtımına başlandı. Çiftçilere sertifikalı ve aşılı ceviz, kayısı, kiraz, elma, armut Trabzon hurması, ayva ile fıstık fidesi dağıtımını gerçekleştirdik. Çiftçi kardeşlerimize emekleri ve çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunarım."

Kurum bahçesinde gerçekleştiren fidan dağıtım törenine, Vali Yardımcısı Furkan Berber, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Hakkari Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Asım Şen, şube müdürleri ve vatandaşlar katıldı.