Erzincan'da "Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Silah ve Araç Sergisi" açıldı

3. Ordu Komutanlığı General Mehmet Kazım Orbay Kışlası'ndaki programda, gaziler, öğrenciler ve protokol Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harp araç gereçlerini inceledi.

Sergide tank, zırhlı muharebe aracı, haberleşme sistemleri, Jandarma Özel Harekat birlikleri, geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı, kara gözetleme radarı, RPG 7 tank savar silahı, Skorsky helikopter, uzun namlulu silahlar, keskin nişancı tüfeği, mühimmatlar ve havanlar yer aldı.





Sergide, çocukların bazı zırhlı araçların içine girmelerine izin verildi.

Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı ve beraberindekiler silah ve araç sergisi gezerek askeri personelden bilgiler aldı.

Vali Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, yaşanılan toprağın kıymetinin bilinmesi gerektiğini belirterek, "Bir genç kendi kültürünü, kendi medeniyetini ve kendi tarihini bilmeden ileriye gidemez. Önce yaşadığımız toprakların kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bu nedenle tüm öğrencilerimizi Erzincan'daki bütün değerlerle buluşturacağız" ifadelerini kullandı.