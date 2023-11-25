Batman'da öğretmen ve öğrenciler "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmini izledi

Kozluk'ta ilk görev yaptığı okulda 6 yıl önce karne dağıttıktan sonra evine dönerken, dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Aybüke Öğretmen'in hayatını anlatan TRT ortak yapımı filmi Batman'da gösterime girdi.

Filmi izlemeye, Batman Valisi Ekrem Canalp, Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nezir Sevim, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın görev yaptığı okulun öğretmen ve öğrencileri geldi.

Vali Canalp, filmi izledikten sonra gazetecilere, filmin Türkiye’yi, Güneydoğu Anadolu'yu ve yaşanılan sıkıntıları anlattığını ifade ederek, "Film, içerisinde yaşamış olduğumuz sıkıntıları, problemleri anlatıyor. Ama aynı zamanda içimizde yeşerttiğimiz ümidi anlatıyor. Şehit Aybüke Yalçın şehadetiyle asılında hepimize güzel bir mesaj verdi" dedi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Canalp, "Bizim bu topraklarda bin yıldan beri devam eden kardeşliğimiz var. Bundan sonra da inşallah önümüzdeki bin yıllın kardeşliğini de yeniden inşa edeceğiz ve yine kardeşlerimizle kardeşçe, doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle bir ve bütün olarak geleceği kucaklamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Filmi izleyen öğretmenlerden Bünyamin Çelik de öğretmenliğin kutsal meslek olduğunu ve şehit öğretmen Aybüke ile aynı okulda görev yapmaktan dolayı gururlu olduğunu ifade etti.

Çelik, "Geçmişte yaşamış tüm öğretmenlerimiz hayatlarından örnekler aldığımız kişilerdir. Şehit Şenay Aybüke’nin hayatından da kendimize örnekler aldık." dedi.

Öğrencilerden İrem Bulut da şehit öğretmenin filmini izlemeye geldiğini ve çok duygulandığını belirtti.

Elanur Taş da öğretmenlerinin, şehit Aybüke öğretmeni kendilerine hep anlatıldığını dile getirerek, "Çok duygulandım, filmi izleyince bambaşka hissettim. Kendisinin her zaman kalbimizde ayrı bir yeri olacak." ifadesini kullandı.