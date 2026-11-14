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Güncel
TRT Haber 14.11.2026 18:24

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den KKTC'nin kuruluş yıl dönümü mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kıbrıs Türk Devleti'nin yaşatılması, egemenliğinin güçlendirilmesi ve uluslararası alanda hak ettiği konuma ulaşması, milli davamızın vazgeçilmez hedefidir." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den KKTC'nin kuruluş yıl dönümü mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı.

Kıbrıs Türk halkının varoluş, hürriyet, egemenlik ve bağımsızlık mücadelesinin tarihi nişanesi olan kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutladığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"15 Kasım 1983, Kıbrıs Türk halkının kendi kaderine sahip çıkma iradesini, hür yaşama azmini ve egemenlik hakkını bütün dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu kutlu ilan, nice fedakarlıklarla yoğrulmuş mücadelenin, sarsılmaz bir milli iradenin ve devletleşme kararlılığının tezahürüdür. Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine ömrünü vakfeden Dr. Fazıl Küçük'ü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı, aziz şehitlerimizi ve bu kutlu dava uğruna mücadele eden bütün kahramanlarımızı rahmet, minnet ve hürmetle anıyorum."

KKTC'nin, Kıbrıs Türk halkının en kıymetli kazanımı, milli egemenliğinin teminatı ve Türk milletinin tarihi sorumluluğunun müstesna bir eseri olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Kıbrıs Türk Devleti'nin yaşatılması, egemenliğinin güçlendirilmesi ve uluslararası alanda hak ettiği konuma ulaşması, milli davamızın vazgeçilmez hedefidir. Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesi dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla sürecek, Kıbrıs'ta iki ayrı halkın ve iki ayrı egemen devletin varlığı, adil ve kalıcı bir çözümün temelini teşkil edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor, aziz Kıbrıs Türk halkına esenlik ve refah diliyorum. Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. 15 Kasım Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

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