Haber Giriş: Kaynak: AA
Mevsimlik tarım işçilerine hijyen malzemesi ve maske dağıtıldı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 1700 mevsimlik tarım işçisi aileye hijyen malzemesi ile 2 bin 500 maske dağıtıldı.
Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, Tilmenhöyük, Güllühüyük, Örtülü, Bayraktepe mahallelerindeki mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı çadırları ziyaret etti.
Ekipler, 1700 aileye hijyen malzemesi ile 2 bin 500 maske dağıttı.
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