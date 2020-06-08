Belediyeden yapılan açıklamada, Türkiye'nin mart ayından bu yana, koronavirüsle mücadelesini geniş kapsamlı sürdürdüğü ve uygulanan sıkı tedbirler sayesinde vaka sayısında azalma yaşanırken, normalleşme adımlarının da birer birer hayata geçirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile 2 aydır kapalı olan işletme ve iş yerlerinin kapılarını müşterilerine açtığı ve salgınla mücadeleyi ilk günden bu yana titiz şekilde sürdüren Çekmeköy Belediyesinde tedbirleri üst seviyeye çıkardığı ifade edilen açıklamada, önlemler kapsamında ilçedeki sürücü kurslarına ait araçların belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildiği kaydedildi.