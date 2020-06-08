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Milas'ta uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Milas ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Muğla İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, A.N'nin İzmir'den ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Takibe alınan şüphelinin aracı ilçe girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, 45 gram metanfetamin, 25 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.N. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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