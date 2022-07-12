Yurt genelinde son zamanlarda etkisini artıran yağışlar birçok ilde afete yol açtı.

Sıcaklığın düştüğü ve yağışların arttığı bölgelerdeki vatandaşlar meteorolojiden gelecek sıcak hava durumuna odaklandı.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan son değerlendirmelere göre, Denizli’de son 7 gün içerisinde kavurucu sıcaklıkların yaşanması bekleniyor.

Hava sıcaklığı 38 dereceye çıkması bekleniliyor

Bugünden itibaren bölge genelinde havanın parçalı az bulutlu, son 7 gün ise kentte en düşük hava sıcaklığının 34, en yüksek sıcaklığın ise 38 derece olması bekleniyor.

Sıcaklıkların artarak mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredeceği, rüzgarların güneyli yönlerden hafif ve orta eseceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunmasının önem arz ettiği vurgulandı.