Haber Giriş: 12 Temmuz 2022 Salı 11:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trafik kazasında ağır yaralandı, hastanede hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırıkkale'deki trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
19 yaşındaki İsa U., 10 Temmuz'da Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Yenimahalle yol ayrımında motosikletiyle A.K. idaresindeki otomobille çarpıştıktan sonra yol kenarında bekleyen B.Y'nin kullandığı otomobile çarptı.
Ağır yaralanan İsa U., tedavi gördüğü Yüksek İhtisas Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Kırıkkale Trafik Kazası
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