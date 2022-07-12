Haber Giriş: 12 Temmuz 2022 Salı 11:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'daki cinayet şüphelisi tutuklandı
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli, tutuklandı.
Gölmarmara'da Atatürk Mahallesi'nde 19 Haziran'da 55 yaşındaki Adnan Temur'a silahla ateş açtıktan sonra kaçan 20 yaşındaki A.N., polis ekiplerinin çalışması sonucu Salihli ilçesinde, arkadaşına ait evde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Evinden çıkarken silahlı saldırıya uğramıştı
Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Adnan Temur, 19 Haziran'da minibüsüyle evininin bahçesinden çıktığı sırada A.N'nin silahlı saldırısına uğramış, kaldırıldığı Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.
Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.
Etiketler: Manisa
Son Haberler
- 11:42
- 11:37
- 11:18
- 11:11
- 11:13
Sıradaki Haber
Hakkari'de 3 bin aileye kurban eti dağıtıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz