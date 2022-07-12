Haber Giriş: 12 Temmuz 2022 Salı 10:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tatvan'da çocuklar için 'Bayram Şöleni'
[Fotograf: AA]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde çocuklara yönelik "Bayram Şöleni" etkinliği düzenlendi.
Tatvan Belediyesi tarafından İşletme Parkı'nda düzenlenen etkinlikte hokkabaz, sihirbaz, cambaz, tek tekerlekli bisiklet, akrobasi ve denge gösterileri yapıldı.
Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, çocuklar doyasıya eğlendi.
[Fotoğraf: AA]
Ekibiyle birlikte gösterileri sunan Mithat Bar, Tatvan'daki çocuklarla buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, programı düzenleyen Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'ye teşekkür etti.
Etiketler: Bitlis Kurban Bayramı
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