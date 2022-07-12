Haber Giriş: 12 Temmuz 2022 Salı 10:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ’da aç kalan tilki evin bahçesinde yiyecek aradı
[Fotograf: İHA]
Elazığ’ın Değirmenönü köyünde aç kalan tilki bir evin bahçesine girip yiyecek aradı.
Merkeze bağlı Değirmenönü köyünde gece geç saatlerde bahçede ses duyan ev sahibi, el feneri ile dışarı çıktığında bahçede tilki gördü.
Açlıktan yemek arayan tilki bir süre bahçede gezdikten sonra gözden kayboldu.
Etiketler: Elazığ
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