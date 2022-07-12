Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ile ziyaret ettiği özel harekat polisleriyle bir süre sohbet etti.

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Vali Erdinç Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, özel harekat polisleriyle gurur duyduklarını söyledi.

Yılmaz, "Bayramın üçüncü gününde Amanosların kartalı özel harekatçılarımızla bayramlaştık. Onlarla gurur duyuyoruz, Allah onlardan razı olsun. Amanoslar güvende, Osmaniye güvende. Korkusuzca vatan nöbetindeler, görevlerini de en güzel şekilde yapmaktalar. Başarılar diliyorum. Allah ayaklarına, tırnaklarına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.