İlçede yüz yıldan fazla süredir dokunan, geçmişte binlerce insanın geçim kaynağı olan Merzifon dokuması, fabrikasyon ürünlerin yaygınlaşmasıyla unutulmaya yüz tuttu.



Peştamal, çarşaf, masa örtüsü, elbise gibi ürünler ortaya çıkıyor



Merzifon Halk Eğitimi Merkezince kültürel mirasın kaybolmaması amacıyla açılan dokumacılık kursuna katılan kadınlar, bu sanatı yaşatmak için mücadele veriyor.

Kursiyer kadınlar, atölyelerdeki tezgahlarda Merzifon dokumasından tasarım ve modellerini güncelledikleri peştamal, çarşaf, masa örtüsü, elbise, kravat, çanta gibi hediyelik ürünler ortaya çıkartıyor.



"Merzifon'umuzun 125 yıllık mekikli dokumasını dokuyoruz"



Merzifon HEM Müdürü Zeynel Sözen, Merzifon dokumasının ilçenin önemli bir kültürü olduğunu, bu nedenle unutulmaması gerektiğini söyledi.

Geçmişte ilçe halkının geçim kaynağı olan dokumacılığı yeniden canlandırmak için çaba sarf ettiklerini dile getiren Sözen, kursiyerlerin dokumayı öğrendikten sonra güzel ürünler ortaya çıkardığını belirtti. Merzifon Ticaret ve Sanayi Odasının Merzifon dokumasının coğrafi işaret tescili için geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduğunu bildiren Sözen, şunları söyledi:



"Atölyelerimizde Merzifon'umuzun 125 yıllık mekikli dokumasını dokuyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatını yeniden canlandırmak için kurslar açıyoruz. Kursiyerlerimizce üretilen ürünler hem ilçemizde hem Türkiye genelinde beğeniye sunuluyor. Özellikle Merzifon'dan farklı şehirlere giden ya da ilçemize gelenler hediyelik ürün olarak Merzifon dokumasından yaptığımız ürünleri tercih ediyor. Bu da bizi mutlu ediyor. İnşallah ilerleyen süreçte yapacağımız projelerle kursumuzu devam ettirip kursiyerlerimizin istihdamını sağlayacağız."



Kursiyerlerden Ayşe Pekgöz, "Üretim yapmanın, bir şeyleri başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geleneğimizi devam ettiriyoruz, zamanımız boşa geçirmiyoruz. Bütün kadınlara tavsiye ederim" dedi.

