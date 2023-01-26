Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 23:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Uşak'ta jandarma 2 hırsızlık şüphelisini trende yakaladı
Uşak’ta Eşme İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir ihbar üzerine hırsızlık şüphelisi 2 kişiyi trende yakaladı.
Aldıkları bir ihbarı değerlendiren Eşme İlçe Jandarma Komutanlığı, Eşme – Alaşehir güzergahında çalışan TCDD’ye ait tarifeli bir trende hırsızlık şüphelisi 2 şahsı gözaltına aldı.
Son günlerde şüpheli şahısların tarifeli trenleri tercih ettiğini tespit eden jandarma ekiplerinin gece gündüz 24 saat trenlerde uygulamaya başladığını ve şüpheli 2 şahsı çaldıkları suç aletleri ile yakaladıkları öğrenildi.
25 ve 30 yaşlarındaki şüpheli şahısların üzerinde ve bagajlarında yapılan aramada, çalıntı olduğu belirlenen 2 adet cep telefonu, kulaklık ve bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişinin sorgusu devam ediyor.
Etiketler: Uşak
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