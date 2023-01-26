İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulukışla ilçesi Demirköprü mevkisindeki yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 64 bin 920 dolu, 120 bin 400 boş makaron ile 40 kilogram tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.