Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 22:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de 185 bin 320 makaron ele geçirildi
Niğde'de bir minibüste 185 bin 320 makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulukışla ilçesi Demirköprü mevkisindeki yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 64 bin 920 dolu, 120 bin 400 boş makaron ile 40 kilogram tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Niğde
Son Haberler
- 00:24
- 00:18
- 00:13
- 23:46
- 23:09
Sıradaki Haber
Gümüşhane’de mermer yüklü tır şarampole yuvarlanarak alev aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz