Gümüşhane'den Bayburt istikametine seyir halindeki mermer yüklü tırın sürücüsü Fikret Y., Kale köyü mevkiinde direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Yoldan çıkan tır ilk olarak karşı şeride geçti, daha sonra şarampole yuvarlandı. Kazanın etkisiyle alev alan tırın sürücüsü kendi imkânlarıyla aracın içerisinden çıktı.



İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sürücü Fikret Y., 112 acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılırken, yanan tır itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürüldü.