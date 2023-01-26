Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağanak yağışların kent merkezinde kuvvetli, Bucak, Çeltikçi ve Ağlasun ilçelerinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Açıklamada, yağışın ardından sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar, fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.