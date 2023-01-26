Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 21:03Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kırıkkale'de 5 bin saman balyası küle döndü
Kırıkkale'nin Çelebi ilçesindeki bir köyde yaklaşık 5 bin saman balyası çıkan yangında küle döndü.
Çelebi ilçesine bağlı Karaağıl köyünde hayvancılık işiyle uğraşan Ömer T.'ye ait bir arazide bulunan saman balyaları gece saatlerinde yandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine Çelebi ve Karakeçi ilçesinde gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
Yaklaşık 5 bin civarında saman balyası çıkan yangında küle döndü. Jandarma, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Kırıkkale
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