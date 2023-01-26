Türkiye genelinde kış mevsiminin ortalarına gelinmesine rağmen yağışın beklenenin çok altında kalması nedeniyle öğle namazı sonrası Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu organizasyonunda Musalla Namazgahında yağmur duası yapıldı.



Namazgahta toplanan vatandaşlar yağmur duasının ardından namaz kıldı. Konya'da son yılların en kurak kışının yaşandığını ifade eden Konya STK Platformu Başkanı Adem Ceylan, “Şuanda da çok güneşli bir gündeyiz. Güneşli günler bir yandan güzel gibi görünse de tarım açısından, canlıların yaşamı açısından, toprak açısından, yer altı suları açısından çok olumsuz bir seyir ifade ediyor. Dolasıyla biz de bu kuraklığın son bulması için toplandık. Halkımızı duaya, namaza davet ettik. Topluca istiğfar edeceğiz, Rabbimize yöneleceğiz” şeklinde konuştu.