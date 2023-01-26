Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 19:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da tefecilik operasyonu
Adıyaman'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 3 zanlı yakalandı, yapılan aramalarda, 2 av tüfeği, 33 mermi, 5 şarjör ve not kağıtları ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Adıyaman
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