İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 3 zanlı yakalandı, yapılan aramalarda, 2 av tüfeği, 33 mermi, 5 şarjör ve not kağıtları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.