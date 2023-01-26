Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 19:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Gaziantep'te FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.U'nun yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Gaziantep
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