Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 19:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki aynı yönde giden iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Manisa-İzmir kara yolunun Atatürk Mahallesi kesiminde, Sümeyra D. yönetimindeki otomobil, aynı yönde giden Abdilselam A.'in kullandığı otomobille çarpıştı.
Otomobil sürücüleri ile Abdilselam A.'in yönetimindeki otomobilde yolcu olarak bulunan Ematillah A. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Manisa
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