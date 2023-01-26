Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 18:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da otomobilde 14 tarihi sikke ele geçirildi
Elazığ'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı, 14 tarihi sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elazığ-Bingöl kara yolunda şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde narkotik köpeğiyle arama yaptı.
Aramada, araç içine peçeteye sarılarak gizlenen tarihi eser niteliğinde 14 sikke ele geçirildi.
Sikkeler, Elazığ Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan sürücü M.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Elazığ
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