Giresun 2. OSB Müdürü Mete Bahadır Yılmaz, Bulancak ilçesinin Pazarsuyu köyündeki organize sanayi bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, firmaların faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Yılmaz, 19 tesisin faaliyette olduğunu, 25 tesisin ise 2023-2024 sonunda inşaatının tamamlanacağını belirterek, "Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi yüzde 100 faaliyete geçtiğinde 46 tesiste 5 binin üzerinde istihdam gerçekleştirmiş olacağız. Şu anki istihdam sayısı yaklaşık 2 bin 500" dedi.

OSB'den 60 civarında ülkeye ihracat yapıldığını söyleyen Yılmaz, şu anda savunma sanayi, tekstil, fındık entegre tesisi, makine parçası, mobilya, savunma sanayisinin alt grubu, silah parçaları ve enerji sektöründe firmaların faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Yılmaz, buradaki savunma sanayi firmalarına ilişkin bu bilgileri verdi:

"Çok önemli bir tesisimiz var, GİRSAN Silah Sanayi AŞ. Bu firmaya üretim yapan, tedarik yapan firmaları da Giresun 2. OSB'de oluşturmaya çalıştık. Bunun yanı sıra Türkiye genelindeki silah fabrikalarına da parça üreten, onlara altyapı sağlayan en az dört tesisimiz mevcut. Bunların ikisi inşaat halinde, ikisi faaliyete devam ediyor. Yine birçok makine parçası üreten tesislerimiz, özellikle silah parçası da yapabilme kabiliyetinde."