Kütahya, Bursa ve Aydın'da bulunan geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altındaki Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, Kütahya Zafer Havalimanı'na getirildi.

Kolluk birimlerinin gözetiminde güvenlik noktasından geçirilen 138 kişi, uçağa bindirilerek ülkelerine gönderildi.

6 bin 282 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kütahya da dahil olmak üzere yılın başından itibaren Afganistan’a gerçekleştirilen 8 charter seferiyle 1364, tarifeli uçuşlarla da 1446 olmak üzere toplam 2 bin 810 kişinin ülkesine dönüşü sağlandı.

Yılbaşından itibaren tüm uyruklularla birlikte sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı da 6 bin 282'ye ulaştı.

Bu arada, 270 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.