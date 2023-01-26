Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında yaşanan terör saldırısına ilişkin soruşturma tamamlandı.

İddianameye göre, 2 sanık patlamadan 10 ay önce Bursa'ya geldi.

Sahte isimlerle ev kiralayıp, olay öncesinde ve sonrasında deşifre olmamak için toplu taşıma araçlarını kullandı. Bu süreçte de sık sık kıyafet değiştirdi.

Sanıklar başka bir eylem hazırlığı içindeyken yakalandı

Sanıklar, İzmir'deki hücre evinde başka bir eylem hazırlığı yaptıkları sırada yakalandı. El yapımı patlayıcının da birlikte yakalandıkları başka bir sanık tarafından hazırlandığı ortaya çıktı.

Menemen ilçesinde yakalanan 4'üncü sanığın da diğer 3 şüphelinin saklanması için yer sağladığı belirtildi. Bu kişinin yanında, bomba yapımına yönelik dijital materyaller ele geçirildi.

4 sanığın 913'er yıl hapsi istendi

İddianamede 4 sanık için, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma'dan,

'tasarlayarak öldürme'ye kadar pek çok suçtan, 913'er yılı bulan hapis cezaları istendi.

Bursa'da 20 Nisan 2022'de cezaevi servis otobüsünün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlenmiş, infaz koruma memurlarından Cengiz Yiğit şehit olmuş, 23 kişi de yaralanmıştı.