Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 20:52Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çorum'da uyuşturucu operasyonu
Çorum'da düzenlenen operasyonda, 7 bin 166 tablet uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa yürütülen çalışmada, Çorum’a uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı tespit edildi.
Bu gelişme üzerine harekete geçen NARKOTİM ve KOM ekipleri takibe aldıkları iki araca operasyon düzenledi.
Araçlarda yapılan adli aramalarda 7 bin 166 tablet uyuşturucu ele geçirilirken, "uyuşturucu madde nakli ve ticareti" suçu şüphesiyle adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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