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Mersin'de su kuyusuna düşen kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesinde su kuyusuna düşen kişi hayatını kaybetti.
Mersin'in Silifke ilçesinde alınan bilgiye göre, Yeşilovacık Mahallesi'nde zeytin bahçesinde çalışırken dengesini kaybeden Enis Taş (36), 17 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.
Durumu fark eden Fahrettin Çirkin kuyuya inerek Taş'ı kurtarmaya çalıştı. Bu sırada kuyudaki su motorundan çıkan gazdan etkilenen Çirkin fenalaştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis, jandarma ve arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.
Kuyudan çıkarılan Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Taş'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Yeşilovacık Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Silifke Devlet Hastanesine kaldırılan Çirkin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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