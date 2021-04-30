Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 17:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de polisler tam kapanmada sokak hayvanlarını besledi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de polis ekipleri yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında tam kapanma sürecinin ilk gününde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Bürosu ekiplerince şehrin farklı noktalarına su ve mama bırakıldı.
Kentte sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı ve yiyecek bulmakta zorlandığı alanlarda yapılan dağıtımlarda polisler, karşılaştıkları kedi ve köpeklerle yakından ilgilendi.
Ekiplerin çalışması tam kapanma süresince devam edecek.
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