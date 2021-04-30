Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Bürosu ekiplerince şehrin farklı noktalarına su ve mama bırakıldı.

Kentte sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı ve yiyecek bulmakta zorlandığı alanlarda yapılan dağıtımlarda polisler, karşılaştıkları kedi ve köpeklerle yakından ilgilendi.

Ekiplerin çalışması tam kapanma süresince devam edecek.