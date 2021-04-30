Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hasan U. ve Fatih B'yi uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.
Zanlıların evlerinde 1865 gram esrar, 434 uyuşturucu hap, 1 tabanca ve tabancaya ait mermiler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fatih B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu
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