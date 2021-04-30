İl Göç İdaresinden yapılan açıklamaya göre, projenin nisan ayındaki "Kardeşlik Paylaşmaktır" teması doğrultusunda Suriyeli kanaat önderleri, ramazanın Müslümanlar üzerinde birleştirici ruhunu yansıtmak için ülkelerine ait lezzetleri Türk ailelerle ikram etmek istedi.

Faaliyetin koordinesi İl Göç İdaresi Müdürlüğünce yapılarak, yemeklerin hazırlanması ve paketlenmesi sürecinde Suriyeli gönüllü aileler görev aldı.

Hazırlanan ürünler, İl Göç İdaresi Müdürü Akif Esen ve Suriyeli kanaat önderlerinin katılımıyla 20 ailenin evlerine götürüldü.