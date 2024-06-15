Mersin'de kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Mersin'de "tasarlayarak öldürme" suçundan 7 yıldır aranan ve 16 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü çalıştığı iş yerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlünün Erdemli ilçesinde bir çadırda kaldığını tespit etti.

Hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 hükümlü cezaevine gönderildi.