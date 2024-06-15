Az Bulutlu 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 15.06.2024 12:26

Artvin'de bayramlaşma töreni düzenlendi

Artvin Valiliğinde, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Artvin'de bayramlaşma töreni düzenlendi

Vali Cengiz Ünsal, beraberindeki AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ve Belediye Başkan Vekili Seyfi Pişkin ile törene katılanların bayramını tebrik etti.

Bayramlaşma programına, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile valilik personeli katıldı.​​​​​​

ETİKETLER
Artvin
Sıradaki Haber
Bilecik'te 80 bin adet dolu makaron ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:24
İngiltere'de doğan 3 kardeş yaklaşık 70 yıl sonra DNA eşleşmesiyle kavuştu
13:22
İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda bir kişi öldü
13:22
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bayram öncesi sürücüleri uyardı
13:15
İsrail UNRWA okulu ile birçok bölgeyi vurdu
13:03
Aşırı sıcaklar beyin ve damar hastalıkları riskini artırıyor
12:47
Bayram trafiği akıllı ulaşım sistemleriyle anlık takip ediliyor
İsrail'in saldırılarına rağmen Gazzeli kadınlar bayram geleneklerini yaşatmaya çalışıyor
İsrail'in saldırılarına rağmen Gazzeli kadınlar bayram geleneklerini yaşatmaya çalışıyor
FOTO FOKUS
Marmara Denizi'nin doğal filtreleri
Marmara Denizi'nin doğal filtreleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ