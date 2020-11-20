İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, "Çocuklar dünyanın en güzel çiçekleridir" sloganıyla ilçedeki çocuklara balon ve oyuncak hediye etti.

Ekipler, oyun oynadıkları çocuklara trafik kurallarını da anlattı.