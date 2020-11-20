Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 17:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de jandarmadan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Mut ilçesinde jandarma trafik timleri, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında etkinlik düzenledi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, "Çocuklar dünyanın en güzel çiçekleridir" sloganıyla ilçedeki çocuklara balon ve oyuncak hediye etti.
Ekipler, oyun oynadıkları çocuklara trafik kurallarını da anlattı.
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