Merkez Mahallesi Sınarcık Caddesi'nde 4 katlı Günaydın Apartmanı'nın çatısında yangın çıktı.

Binanın çatısından çıkan dumanları gören vatandaşların durumu itfaiyeye haber vermesi üzerine yangına Bozkurt ve Abana belediyeleri itfaiye ile Bozkurt Orman işletme ekipleri müdahale etti.

Bacadan çıkan kıvılcımların sebep olduğu tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.