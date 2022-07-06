Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 13:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Paşabeleni mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Mersin Orman Yangını
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