Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah ticaretiyle ilgili 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 4 kişiyi yakaladı.

Adreslerde 5 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek ve çok sayıda mermi ile fişek ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.