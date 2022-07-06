Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 13:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ta silah kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah ticaretiyle ilgili 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 4 kişiyi yakaladı.
Adreslerde 5 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek ve çok sayıda mermi ile fişek ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Uşak Silah Kaçakçılığı Kaçakçılık
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