Gaziantep'te izinsiz dökülen inşaat, kazı atığının altında kalan köpek yavruları kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Humanız Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, boş araziye izinsiz şekilde dökülen hafriyatın altından köpek sesi duydu.

İhbar üzerine olay yerine giden Büyükşehir Belediyesi Köpek Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, iş makinesinin yanı sıra kazma-küreklerle yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucunda, vatandaşların da yardımıyla 4 köpek yavrusunu kurtardı.

Köpek yavruları, anneleriyle Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürülerek gözetim altına alındı.

Belediye ekipleri, boş araziye atığı döken kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.