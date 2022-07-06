Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Keban, Karakaya, Özlüce, Kalecik, Beyhan, Kralkızı Baraj Gölleri ile Sivrice Hazar Gölü ve bunlarla bağlantılı tüm akarsularda 2022 yılı su ürünleri avlanma yasağı 1 Temmuz'da sona erdi.

Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinesinde, emniyet, jandarma ekipleri, su ürünleri av yasağı döneminde, kaçak avlanmanın önlenmesi amacıyla denetimler yaptı.

Düzenlenen operasyonda, kurallara aykırı hareket eden 84 kişiye 350 bin lira idari ceza uygulandı.