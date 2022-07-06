MESOB'dan yapılan açıklamaya göre, MESOB Başkanı Şevket Keskin, Ahmet Turan Kıroğlan'ın bedensel engelli oğlu Efe için tekerlekli sandalye talebini karşılamak için hayırseverlerle irtibata geçti.

Keskin, Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Akif Baştürk'ün temin ettiği sandalyeyi Kıroğlan ailesine Zaviye Mahallesi'ndeki evlerinde teslim etti.

Baba Kıroğlan, oğlunun sandalyeye çok ihtiyacı olduğunu belirterek, "Oğlum bedensel engelli. Çocukları gördüğü zaman evden çıkmak, gezmek istiyor. Onu dışarı çıkarabileceğimiz bir sandalyesi yoktu. Başkanımızdan rica ettim, temin etti. Çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Keskin de hayırsever Akif Baştürk'e teşekkür ederek, bundan sonra da duyarlı iş adamlarının engelli çocuklara yardımcı olmalarını dilediğini ifade etti.