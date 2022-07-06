Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 11:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı
[Fotoğraf:AA]
Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesinde kaçak kazı yapan 7 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kayalı Boğaz mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede 7 kişinin kaçak kazı yaptığını belirledi.
Alanda yapılan aramada kaçak kazıda kullanılan el yapımı patlayıcı, 6 kilogram amonyum nitrat gübre, 71 metre kablo, akü ve kaçak kazıda kullanılabilecek 17 alet ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Etiketler: Çorum Kaçak Kazı
Son Haberler
- 11:53
- 11:34
- 11:35
- 11:47
- 11:26
Sıradaki Haber
Amasya'da otomobil ile minibüs çarpıştı, 8 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz