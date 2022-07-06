Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 11:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kızılay Hakkari'de kan bağışı kampanyası başlattı
[Fotoğraf: AA]
Türk Kızılay, Hakkari'de kan bağışı kampanyası başlattı.
Bulvar Caddesi'nde kurulan Kızılay aracına gelen vatandaşlar, kan bağışında bulundu.
Hakkari Kızılay Şube Başkanı Recep Bozkurt, vatandaşların kampanyaya ilgi gösterdiğini söyledi.
Kampanyanın iki gün süreceğini belirten Bozkurt, "Aracımızda kan bağışı almaya başladık. Hastalık ve acil durumlarda kan herkese lazım. Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır." dedi.
Kan bağışında bulunan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fahrettin Çelik, herkesi bağışta bulunmaya davet etti.
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