Bulvar Caddesi'nde kurulan Kızılay aracına gelen vatandaşlar, kan bağışında bulundu.

Hakkari Kızılay Şube Başkanı Recep Bozkurt, vatandaşların kampanyaya ilgi gösterdiğini söyledi.

Kampanyanın iki gün süreceğini belirten Bozkurt, "Aracımızda kan bağışı almaya başladık. Hastalık ve acil durumlarda kan herkese lazım. Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır." dedi.

Kan bağışında bulunan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fahrettin Çelik, herkesi bağışta bulunmaya davet etti.