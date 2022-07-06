Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yahşihan TOKİ Şehit Piyade Onbaşı Murat Sıtkı Ortaokulu öğrencisi Mert Deniz, sınavda adını Türkiye birincileri arasına yazdırmayı başardı.

Telefoncu, Kırıkkale'ye sevinç yaşatan öğrenci, ailesi ve okul idaresini tebrik ederek, Mert Deniz ile bir süre sohbet etti.

Mert Deniz, sadece okulda almış olduğu eğitim sayesinde bu başarıya ulaştığını ifade etti.

Telefoncu, öğrenciye tablet ve kitap hediye etti.