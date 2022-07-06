Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 13:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta balık tutarken baraja düşen kişi boğuldu
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde balık tutmak isterken baraja düşen kişi hayatını kaybetti.
Kılavuzlu Barajı kenarında arkadaşlarıyla birlikte balık tutmak isteyen Adem Bozdağ (38), dengesini kaybederek suya düştü.
Yüzme bilmeyen Bozdağ, bir süre çırpındıktan sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma (AKUT) ekipleri, şahsı sudan çıkardı.
Sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bozdağ'ın cesedi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Kahramanmaraş Balıkçılık
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